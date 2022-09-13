В Новочебоксарске подорожает проезд на автобусах №№17 и 21

Сейчас проезд в общественном транспорте Новочебоксарска и так стоит дороже, чем в Чебоксарах. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 октября в Новочебоксарске повысят стоимость проезда на автобусах №№17 и 21. При оплате как наличными, так и картой нужно будет заплатить уже 28 рублей, сообщают власти города.

Напомним, с 17 января текущего года проезд в общественном транспорте Новочебоксарска и так стоит дороже, чем в Чебоксарах. Сейчас цена за проезд в маршрутке при оплате картой составляет 24 рубля, при оплате наличными – 26 рублей.

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