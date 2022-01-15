Проезд в общественном транспорте Новочебоксарска будет стоить дороже, чем в Чебоксарах

Решение об изменении стоимости проезда связано с ростом цен на топливо, расходные материалы, а также с увеличением фонда оплаты труда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 17 января 2022 года в Новочебоксарке изменится стоимость проезда в общественном транспорте. При этом безналичная оплата будет на 1 рубль дороже, чем в Чебоксарах.

По новым расценкам, с указанной даты в Новочебоксарке цена за проезд в маршрутке при оплате картой составит 24 рубля, при оплате наличными – 26 рублей. При этом в общественном транспорте Чебоксар проезд обходится в 23 рубля за оплату картой и в 26 рублей – наличными.

Решение об изменении стоимости проезда связано с ростом цен на топливо, расходные материалы, а также с увеличением фонда оплаты труда. По сообщению мэрии Новочебоксарска, о повышении цен уведомила компания «Автолайн», обслуживающая маршруты № 12, №14, №15, №17, №20, №20к и №21.