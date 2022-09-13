В Набережных Челнах третий месяц разыскивают 43-летнюю Екатерину Топол

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом в полицию.

В Набережных Челнах продолжаются поиски 43-летней Екатерины Топол. Она пропала 28 июня с территории СНТ «Орбита-2». С тех пор о ее местонахождении не известно ничего.

Волонтеры, родственники и правоохранители уже искали женщину в лесу около садоводческого товарищества. За шесть часов был полностью обследован квадрат правой стороны леса, но Екатерину там не обнаружили.

Напомним, Екатерина Топол ростом около 162 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и зеленые глаза. Во что она была одета на момент пропажи неизвестно, но с собой у нее могла быть черная сумка. Женщине требуется медицинская помощь.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом в полицию.

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