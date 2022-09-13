В Татарстане ищут 81-летнего пенсионера, который пропал более недели назад

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Чистопольском районе начались активные поиски 81-летнего Павла Беспалова. Пенсионер вышел из дома 4 сентября и пропал, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что мужчина ростом около 158 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и зеленовато-серые глаза. На момент пропажи на нем была серая в клетку ветровка, черные штаны и черные сланцы. Отмечается также, что Павел Георгиевич медленно ходит, шаркает и сутулится.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани бесследно пропал 22-летний молодой человек

О местоположении Владислава Егорова не известно ничего с 5 сентября (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram