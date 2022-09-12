В Казани бесследно пропал 22-летний молодой человек

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани начались активные поиски 22-летнего Владислава Егорова. Молодой человек перестал выходить на связь с родными и друзьями неделю назад, 5 сентября, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Владислав ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на нем была черная ветровка, зеленые спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто видел этого молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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