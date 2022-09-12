В Центризбирком Марий Эл поступило 11 жалоб, связанных с выборами

Явка на выборах главы республики составила 26,37%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центризбирком Марий Эл рассматривает жалобы, поступившие в ходе избирательной компании. Так, всего зафиксировано 11 таких обращений, сообщает председатель ЦИК республики Ирина Татаринова.

Три из них поступили до дня голосования. Они были рассмотрены, перечисленные в них нарушения не нашли своего подтверждения. Остальные восемь поступили непосредственно 11 сентября и их написал один и тот же человек. Две его жалобы уже рассмотрены. Так, нарушения при распространение агиматериалов одного из кандидатов не подтвердилось, а нарушение графика работы одной территориальной избирательной комиссии - подтвердилось. Остальные шесть жалоб все еще находятся в проверке.

Отметим, явка на выборах главы республики составила 26,37%. Всего проголосовало 139 743 человека. В Сернурском районе приняли участие в голосовании 44,11%, в Юринском - 43,55%, и в Килемарском - 42,69%. Напомним, по предварительным данным, 82,27% голосов набрал врио главы Марий Эл Юрий Зайцев

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