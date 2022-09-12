На выборах главы Марий Эл 11 сентября 2022 года лидирует Юрий Зайцев

Юрий Зайцев принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Фото: правительство Марий Эл

В Марий Эл продолжается подведение итогов выборов нового главы республики. По данным на утром 12 сентября лидирует самовыдвиженец, врио руководителя республики Юрий Зайцев. Он набрал 82,27% голосов пришедших на участки избирателей.

- Явка на выборах Главы Республики Марий Эл составила 31,9% это 164 тысячи 483 человек, - сообщает ЦИК региона.

Напомним, что на пост главы Марий Эл также претендовали: самовыдвиженец врио руководителя республики Юрий Зайцев, представитель местного отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Валентина Злобина, Антон Мирбадалев от марийского регионального отделения ЛДПР и Наталия Глущенко от регионального отделения «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

В Единый день голосования в республике работали 503 избирательных участка. За порядком в них следили около двух тысяч полицейских и 593 наблюдателя.

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