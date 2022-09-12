Уголовное дело зам министра ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко поступило в суд

Дата начала процесса пока не назначена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советский районный суд Казани на рассмотрение поступило уголовное дело зам ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко. Дата начала процесса пока не назначена.

Напомним, Степущенко обвиняется сразу по нескольким статьям, среди которых есть и мошенничество, и злоупотребление должностными полномочиями. Самый яркий эпизод из данного дела это история с установкой речевых сирен.

Напомним, с 2013 по 2019 года МЧС Татарстана заключило госконтракты с двумя фирмами на монтаж установок для оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

По версии следствия, представители данных фирм не исполнили условия контракта – все сделали с нарушением техзаданий. А Степущенко эти работы каким-то образом принял. В итоге МЧС Татарстана был причинен ущерб на 42,8 миллиона рублей. Сам зам министра свою вину до сих пор не признает.

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