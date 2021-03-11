По подозрению в растрате 56,7 миллиона рублей задержан замминистра ГО и ЧС Татарстана Олег Степущенко

Фото: mchs.tatarstan.ru

После недавней проверки систем экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в Татарстане, которая прошла 4 марта, из сообщения следственного комитета республики стало известно, что по подозрению в махинациях с оплатой работ по монтажу речевых установок этой системы задержан 52-летний замминистра ГО и ЧС Татарстана.

На сайте ведомства под этот возраст и должность попадает только один человек – Олег Степущенко. Отметим, что свой День рождения он отметил перед самым скандалом – 8 марта. О поскандалить есть за что. Ведь в итоге речь идет о растрате и присвоении свыше 56,7 миллиона рублей, а также связанными с этим злоупотреблением должностными полномочиями.

Итак, о чем все же речь? С 2013 по 2019 года МЧС Татарстана на указанную выше сумму заключило госконтракты с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на установку тех самых речевых сиренных установок.

Но, как полагает следствие, представители данных фирм сговорились с замминистра и не исполнили условия контракта – все сделали с нарушением техзаданий. А Степущенко и пока неустановленные сотрудники МЧС Татарстана эти работы каким-то образом приняли.

- В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены, - отметил в следственном комитете Татарстана.

Пока замминистра находится в статусе задержанного. В скором времени следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему одной из предусмотренных законом мер пресечения. А этом может быть, как домашний арест, так и содержания в камере СИЗО.