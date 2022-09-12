Казань стала лидером в рейтинге познавательных городских поездок летом 2022 года

Также Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.
Фото: Рамиль ГАЛИ
По предварительным итогам летнего туристического сезона, Казань вошла в число лидеров рейтинга познавательных городских поездок. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Вместе с Казанью в топе оказался Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Нижний Новгород. Как отметила Зарина Догузова, с мая по август отдохнули путешествуя по своей стране около 25 миллионов россиян. Этот показатель стал выше по сравнению с 2021 годом.
При этом спрос на поездки в Крым снизился на 19%, по сравнению с тем же 2021-м. Зато в два раза возрос интерес путешественников к отдыху на Северном Кавказе.
Отметим, что Казань также вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.
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