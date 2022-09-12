Набережная озера Кабан в Казани попала в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века

Главной задачей проектировщиков территории было восстановление экосистемы. Фото: Денис Гордийко

Набережная озера Кабан, которая открылась в Казани в 2018 году, попала в топ-20 главных архитектурных объектов России XXI века. Рейтинг составило издание «Афиша Daily» исходя из оценок архитекторов и архитектурных критиков.

Специалисты отметили тот факт, что главной задачей проектировщиков набережной было восстановление экосистемы. Так, в ходе создания территории убрали стоки, высадили растениями, соорудили систему очистительных каскадов и организовали открытый доступ людей к воде. Важно также и то, что развитие объекта продолжается и сейчас.

Набережная озера Кабан оказалась на 17 месте в рейтинге. Она расположилась между Крымской набережной в Москве и заводом «Высота 239» в Челябинске.

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