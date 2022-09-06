Данис Зарипов пропустил матчи «Ак Барса» с «Динамо» и ЦСКА из-за простуды

8 сентября «барсы» сыграют в Казани с владивостокским «Адмиралом». Фото: ak-bars.ru

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов примет участие в первом домашнем матче клуба сезона 2022/23. Хоккеист пропустил выездную серию против «Динамо» и ЦСКА из-за легкого недомогания и простуды, сообщили «Комсомолке» собственные источники.

Напомним, 8 сентября «барсы» сыграют в Казани с владивостокским «Адмиралом». Ранее подопечные Олега Знарка разгромили ЦСКА со счетом 5:1.

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