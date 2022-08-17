Власти Казани хотят заменить фонтан на озере Нижний Кабан

Сейчас решается вопрос с источником финансирования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, что власти Казани хотят заменить светомузыкальный фонтан на озере Нижний Кабан, который был установлен там в 2007 году. Дело в том, что за 15 лет работы из строя вышли 19 из 26 насосов, четыре частотных преобразователя и 42 светильника, сообщили журналистам в Управлении благоустройства Исполкома города.

Сейчас решается вопрос с источником финансирования покупки и установки нового фонтана. Сколько на все это нужно средств, пока также неизвестно.

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