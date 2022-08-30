В Казани восстановили рухнувшую в воду подпорную стенку на Булаке

Речь идет об участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан. Фото: kzn.ru

30 августа в День республики и города – 2022 власти Казани сообщили об окончании работ по восстановлению рухнувшей в воду на Булаке подпорной стенки. Так, на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан для транспорта доступны все полосы проезжей части.

- Восстановлен 81 метр стены и 61 метр шапошного бруса, вдоль тротуара уложили новый слой асфальта. Кроме того, установлены новые ограждения и опоры освещения, - сообщили в мэрии города.

Напомним, построенная в 70-х годах прошлого века подпорная стена на Булаке обрушилась в апреле этого года. Из-за проржавевших металлических деталей в воду рухнули декоративные плиты. Они оставили висеть остатки тротуара над пропастью на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram