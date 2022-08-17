В Казани ремонт рухнувшей стены на Булаке закончат к началу сентября

Для проведения восстановительных работ в протоке пришлось искусственно снизить уровень воды. Фото: metshin.ru

В эту среду, 17 августа, ход работ по реконструкции и восстановлению рухнувшей в центре Казани подпорной стены на протоке Булак проинспектировал мэр города Ильсур Метшин. На месте градоначальнику доложили, что все выполнено уже на 80% и объект будет сдан к началу сентября.

Так, рабочие восстановили 81 метр стены, то есть на протяжении всего ремонтируемого участка, а также 61 метр шапошного бруса. Чтобы все удачно прошло, в протоке пришлось даже искусственно понизить уровень воды.

Как сообщил Метшину зам руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, через два дня на участке приступят к демонтажу строительных лесов, а также к шлифовке и покраске самой стенки. Практически одновременно с этим рабочие начнут устанавливать ограждения, опоры освещения, займутся благоустройством территории и очисткой дня протоки Булак от ила.

Напомним, построенная в 70-х годах прошлого века подпорная стена на Булаке в центре Казани рухнула из-за проржавевших металлических деталей, которые удерживали декоративные плиты. Они в итоге в апреле этого года и осыпались в воду, оставив висеть остатки тротуара над пропастью на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан. Движение там перекрыли. Чтобы профинансировать восстановительные работы городу пришлось использовать свой резервный фонд.

Обрушение произошло в апреле 2022 года. Фото: мэрия Казани

Так, были проведены все необходимые исследования. По результатам которых, было принято решение сделать новую подпорную стену в виде единой монолитной конструкции с крепежом ее к проходному каналу. За счет этого стена должна получиться более надежной и долговечной.

Что же касается других участков подпорной стены Булака, то их после произошедшего так же обследовали специалисты. На отдельном участке они выявили отклонения декоративных плит по вертикали. Для принятия решения о его ремонте все данные обследования были отправлены в Минстрой Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram