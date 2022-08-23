Глава Чувашии Олег Николаев перестал следить за санкциями, которые накладывает на него Запад

По словам Николаева, его не волнуют подобные выпады. Фото: cap.ru

На фоне проводимой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Канада наложила свои санкции на 28 российских губернаторов. В этом списке оказался и глава Чувашии Олег Николаев.

- Я уже давно перестал следить за предпринимаемыми в моем отношении санкционными мерами. Меня не волнуют подобные выпады недружественных стран, они являются лишь подтверждением того, что мы правильно работаем. У меня нет зарубежных активов, я не планирую ими обзаводиться, - написал в своем телеграм-канале Олег Николаев.

Напомним, что глава Чувашии так же отнесся и к его включению в санкционный список от Великобритании.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram