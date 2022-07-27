Глава Чувашии прокомментировал внесение его санкционный список Великобритании: «Значит, мы правильно работаем»

На днях Олег Николаев посетил Донбасс. Фото: cap.ru

На днях глава Чувашии Олег Николаев попал под персональные санкции Великобритании. Это означает, что он не сможет въехать на территорию туманного Альбиона, а также все активы там, если таковые и были, будут заморожены.

- Каждый руководитель региона является частью большой команды управления страной и команды Президента России. Если Главу Чувашии заметили за рубежом, что он свою работу делает хорошо, в том числе в деле поддержки Донбасса, значит, мы правильно работаем, четко и результативно выполняем поручения и посылы президента России. Я горд, что у меня так получается, - прокомментировал Николаев внесение его в санкционный список. - Мне понравился ответ главы Чечни Рамзана Кадырова на вопрос про санкции: «Мне страшны санкции Всевышнего и Президента». Я примерно так же отношусь к санкциям зарубежных государств.

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