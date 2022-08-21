В Казань привезут лидера ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова

Некогда известный криминальный авторитет "Раджа" может быть этапирован в столицу Татарстана до конца этого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Оренбургской области, а именно из колонии «Черный дельфин», в Казань до конца этого года могут привезти отбывающего там пожизненный срок лидера ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова, еще известного как «Раджа».

Некогда криминального авторитета в столице Татарстана планируют допросить по уголовному делу его прежних конкурентов – ОПГ «Перваки», сообщает «БИЗНЕС Online».

Отметим, что если лидеров и участников ОПГ «Хади Такташ» в Казани приговорили к длительным срокам, в том числе и к пожизненным, еще в начале 2000-х, то обвиняемых по делу ОПГ «Перваки» в последний раз оправдали присяжные. К слову, последнее так и не вышли на свободу, их историей вплотную занимается Верховный суд Татарстана.

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