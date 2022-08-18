Суд арестовал «смотрящего» по Казани Вадима Липского

Судья согласился с ходатайством следствия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержанный по подозрению в похищении человека и вымогательстве называемый всеми «смотрящий» по Казани Вадим Липский («Бургомистр») после задержания отправился в камеру СИЗО. В этот четверг, 18 августа, Советский районный суд города согласился с ходатайством следствия и отправил его под арест до 1 октября 2022 года. Кстати, Липский не единственный фигурант этого уголовного дела. Вместе с ним под стражу суд отправил двух его предполагаемых сообщников.

Отметим, что речь идет о похищении, которое произошло еще в 2017 году. Потерпевший, у которого тогда вымогали деньги, по некоторой информации, сейчас и сам находится в местах не столь отдаленных.

Для справки, если вину Липского полностью докажут, то ему грозит до 15 лет лишение свободы. И это если ему, как «смотрящему» по Казани еще не инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии.

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