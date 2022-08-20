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Происшествия20 августа 2022 7:36

В Чувашии 34-летняя женщина на ВАЗ-2111 наехала на своего сына

Ребенок с травмами доставлен в местную больницу
Инзиля ШАКИРОВА
Внешних признаков опьянения у водителя не обнаружено. Фото: МВД по Чувашии

Внешних признаков опьянения у водителя не обнаружено. Фото: МВД по Чувашии

В пятницу, 19 августа, в деревне Мыслец Шумерлинского района Чувашии 34-летняя женщина на ВАЗ-2111 наехала на своего двухлетнего сына. По предварительным данным МВД республики, наезд произошел при движении задним ходом, когда женщина отъезжала от дома. При этом внешних признаков опьянения у водителя не обнаружено.

Сообщается, что ребенка с травмами доставили в местную больницу. Обстоятельства и детали происшествия выясняются.

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