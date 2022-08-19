В Казани мужчина разнес чужой автомобиль, а после выпал с шестого этажа и погиб

Прибывшим на место происшествия медикам "скорой помощи" оставалось только констатировать смерть человека. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Во дворе дома №41 по улице Серова мужчина разнес чужой автомобиль, сходил за веником сгреб мусор и через разбитое окно вывалил его в салон машины. Как сообщают очевидцы в соцсетях, после всего этого данный гражданин спокойно пошел к себе домой.

Через некоторое время, его тело нашли под окнами дома. По предварительной информации, он выпал из окна шестого этажа. Со слов соседей погибшего, у него имелись психические расстройства.

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