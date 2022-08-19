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Происшествия19 августа 2022 14:28

В Казани мужчина разнес чужой автомобиль, а после выпал с шестого этажа и погиб

Как утверждают соседи, у него было психическое расстройство
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Прибывшим на место происшествия медикам "скорой помощи" оставалось только констатировать смерть человека.

Прибывшим на место происшествия медикам "скорой помощи" оставалось только констатировать смерть человека.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Во дворе дома №41 по улице Серова мужчина разнес чужой автомобиль, сходил за веником сгреб мусор и через разбитое окно вывалил его в салон машины. Как сообщают очевидцы в соцсетях, после всего этого данный гражданин спокойно пошел к себе домой.

Через некоторое время, его тело нашли под окнами дома. По предварительной информации, он выпал из окна шестого этажа. Со слов соседей погибшего, у него имелись психические расстройства.

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