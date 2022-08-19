Гидрометцентр Татарстана продлил действие штормового предупреждения из-за высокой пожарной опасности лесов

В республике также введен запрет на посещение лесов. Фото: Елена РАКОВА

Действие штормового предупреждения из-за высокой пожарной опасности лесов Татарстана истекало в эту субботу. Но в связи продолжающейся сухой и очень теплой погоды Гидрометцентр республики продлил его до 29 августа 2022 года.

- На территории региона сохранятся высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс), - отметили в управлении.

Отметим, что согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в эти выходные температура воздуха днем вновь поднимется до +30 градусов.

Также напомним, что в Татарстане из-за жары в республике ввели запрет на посещение леса.

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