Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 15:18

Гидрометцентр Татарстана продлил действие штормового предупреждения из-за высокой пожарной опасности лесов

В эти выходные на территории республики температура воздуха вновь поднимется до +30 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В республике также введен запрет на посещение лесов.

В республике также введен запрет на посещение лесов.

Фото: Елена РАКОВА

Действие штормового предупреждения из-за высокой пожарной опасности лесов Татарстана истекало в эту субботу. Но в связи продолжающейся сухой и очень теплой погоды Гидрометцентр республики продлил его до 29 августа 2022 года.

- На территории региона сохранятся высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс), - отметили в управлении.

Отметим, что согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в эти выходные температура воздуха днем вновь поднимется до +30 градусов.

Также напомним, что в Татарстане из-за жары в республике ввели запрет на посещение леса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram