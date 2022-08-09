В Татарстане из-за жары ввели запрет на посещение лесов

Въезд в леса перекроют шлагбаумами. Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Из-за жары в Татарстане объявлена высокая пожароопасность лесов. В связи с этим в республике ввели запрет на посещения их людьми. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, согласно документу, в ближайший 21 день нельзя будет ни пройти, ни проехать на машине в лесной фонд Аксубаевского, Алькеевского, Апастовского, Высокогорского, Кайбицкого и Пестречинского районов, а также Казани.

- За исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим российским законодательством, - также указано в постановлении.

При этом Минлесхозу Татарстана было поручено установить шлагбаумы на въезде в леса, а также таблички о запрете их посещения. Кроме того, ведомство должно будет организовать круглосуточное дежурство в лесных массивах, в том числе в выходные дни в местах массового их посещения.

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