В Казани театру моды «Солнечный мир» исполнилось 3 года

Фото: предоставлено пресс-службой

В ресторане национального комплекса «Туган Авылым» прошел праздник солнечных детей. Причиной веселого семейного фестиваля стал день рождения театра моды «Солнечный мир». Отмечалось трехлетие со дня создания Еленой Джафаровой студии для детей с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями, а также для их братьев и сестер.

Приехали дети и их родители из Казани, Елабуги, Чебоксар. Программа была выстроена так, что дети могли чередовать полезное с приятным.

Фото: предоставлено пресс-службой

Мастер-класс по акварели сменял мастер-класс по подиумной походке, задорные танцевальные композиции чередовались песнями и стихами, показами мод в национальном стиле.

Фото: предоставлено пресс-службой

В завершение, как и полагается, раздача подарков, праздничный обед и огромный торт, поделенный на всех участников.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Мы очень благодарны тем, кто помог состояться этому празднику: благотворительному фонду «Добро рядом», аниматорам праздничного агентства «Балаган», волонтерам студии «Смех для всех», ООО «Доставка плюс», - говорит Елена Джафарова.

Достижением этого года для именинника - театра моды «Солнечный мир» - стали поездки в Ижевск, Сочи, Краснодар с целью обмена опытом. А еще - трое воспитанников студии вышли на профессиональный подиум.

Фото: предоставлено пресс-службой

Все занятия с солнечными детьми, а это йога, хореография, дефиле, пластика, актерское мастерство – профессионалы проводят на добровольческих началах.

Мечта солнечных студийцев - открыть постоянное помещение для своих творческих занятий. Уверены, что их мечта непременно сбудется, ибо добро порождает добро.