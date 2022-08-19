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Общество19 августа 2022 9:30

Ревакцинацию от COVID-19 в Татарстане не прошли более 1,1 миллиона человек

Повторно прививку от вируса сделали только 379,3 тысячи жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на пятницу, 19 августа, ревакцинацию от COVID-19 в Татарстане прошли 379,3 тысячи человек. Это на 1,1 миллиона меньше, чем должны были, заявил журналистам замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

Он напомнил о важности ревакцинации через полгода после прививки. Сделать это можно тем же первым компонентом вакцины «Спутник V».

Отметим, что на сегодняшний день коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет всего 3,9%. Вместе с тем число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в регионе растет. За минувшие сутки, например, болезнь подтвердилась еще у 109 татарстанцев.

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