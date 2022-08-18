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Происшествия18 августа 2022 6:35

По подозрению в похищении человека задержан «смотрящий» по Казани Бургомистр

К преступлению могут быть причастны еще двое
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего уточняются.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 18 августа, стало известно о задержании «смотрящего» по Казани (на воровском жаргоне уголовный авторитет - Ред.) Вадима Липского, известного также как Бургомистр и Вадим Бурген. Его и еще двух мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве, сообщает «БИЗНЕС Online».

Мера пресечения подозреваемым пока не избрана

Подробности уголовного дела и задержания возможных злоумышленников устанавливаются.

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