В Болгарах состоялась премьера оперы «Черная палата»

Фото: пресс-служба театра имени К.Тинчурина

12 августа на территории Болгарского музея-заповедника состоялся показ оперы «Кара пулат» («Черная палата») под открытым небом. Не в привычных декорациях театральной сцены, а на фоне Черной палаты – уникального памятника золотоордынского зодчества XIV века Болгарского историко-археологического комплекса – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Идея организации показа спектакля под открытым небом у исторической Черной палаты, вдохновившей авторов на создание оперы, принадлежит Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву.

В этот вечер Минтимер Шарипович поприветствовал собравшихся зрителей и участников постановки, поздравил с эпохальным событием – исполнением в этом году 1100-летия добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. В своей торжественной речи отметил, что мы доказали свою состоятельность, восстановив за такой короткий период Булгары. Рад тому, что удалось увековечить людей, которые основали, жили и творили в этом замечательном месте. Поблагодарил всех создателей оперы «Кара пулат». Певцы, которые участвовали в первой постановке сейчас добились огромного успеха и признаны оперными певцами мирового уровня, напомнил Минтимер Шарипович.

Показ оперы также посетил директор Государственного академического Большого театра России, заслуженный деятель искусств России Владимир Георгиевич Урин. Почетного гостя встретил продюсер данного проекта, директор Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Мусагитов Фанис Наилович.

Премьера оперы «Кара пулат» композитора Эльмира Низамова на либретто Рената Хариса состоялась в 2015 году на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Опера была поставлена по инициативе и при поддержке Республиканского Фонда «Возрождение». В мае этого года, после семилетней паузы, показ спектакля театром им. К.Тинчурина был возобновлен и приурочен к празднованию 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.

Главные роли в опере исполняют заслуженные артисты Татарстана Илюса Хузина и Артур Исламов, молодые исполнители Ильгиз Мухутдинов, Денис Ханбаба. Также в спектакле участвуют Дина Венедиктова, Элина Сафина, Диана Мухутдинова, Эльвира Калислямова, Аниса Валиева, Полина Зиннатова, Олжас Мериманов, Динар Шарафетдинов, Дмитрий Дорофеев, Леонид Тимашев, Айдар Мухаметдинов, Динар Хайбуллин, Руслан Хабибуллин и другие. В опере театр им.Тинчурина представляют народный артист Татарстана, заслуженный артист России Зуфар Харисов, Ильнур Байназаров и Зульфат Закиров.

Режиссером-постановщиком премьерной постановки оперы «Кара пулат» выступил заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана Георгий Ковтун. Режиссером версии оперы open-air является Ильгиз Зайниев.

Опера представлена под сопровождением оркестра театра им. Тинчурина под руководством Ильяса Камала. На здании Черной палаты в Болгаре применен эффект современной световой визуализации, 3D-maping. При подготовке к постановке оперы были соблюдены все требования к сохранению объекта историко-культурного наследия.

Следующий, завершающий показ оперы «Кара пулат» запланирован на 13 августа на 20:00 часов. Вход свободный.

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