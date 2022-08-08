В Казани на проспекте Ямашева женщина разделась догола

Сообщается, что среди свидетелей произошедшего оказались и мамы с детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Видимо, во всем виновата 33-градусная жара, которую в этот понедельник фиксирует Гидрометцентр Татарстана. Так, на проспекте Ямашева среди многочисленных прохожих, которые спешили в тень, резко остановилась женщина. Она прямо на тротуаре начала раздеваться. Остановилась только когда на ней не осталось никакой одежды, сообщает «Татарстан-24» со ссылкой на очевидца.

Полностью голая женщина довольно долго простояла на улице, возмущая проходящих мимо матерей с детьми.

Отметим, что жара должна спасть на этой неделе с приходом гроз, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

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