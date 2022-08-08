Гидрометцентр Татарстана рассказал, когда погода начнет меняться

В регион придут долгожданные дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти дни в Среднем Поволжье из-за влияния обширного антициклона отмечается жаркая сухая погода, среднесуточные температуры воздуха в республике превышают норму на 4-5 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом там отметили, что на этой неделе погода в регионе начнет меняться. Так, не смотря на 33-градусную жару, днем во вторник, 9 августа, в отдельных районах возможен кратковременный дождь с грозой. Далее в среду, 10 августа, местами еще пройдет и гроза с усилением ветра до 20 м/с.

А вот в четверг, 11 августа, по всем прогнозам, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт. В связи с этим местами ожидаются грозы с градом и сильным ветром. Температура воздуха понизится – днем максимум от +22 до +27 градусов.

Правда, по дальнейшему предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, уже в пятницу и субботу (12 и 13 августа), осадки в республике вновь прекратятся, и столбики термометров поползут вверх – днем от +23 до +28 градусов.

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