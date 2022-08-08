В Мамадыше в реке Вятка утонул пьяный молодой мужчина

Трагедия произошла на улице Нагорная. Фото: МЧС Татарстана

Около 16:24 в воскресенье, 7 августа, на улице Нагорная в Мамадыше в реке Вятка утонул 34-летний мужчина. По предварительным данным, он купался в необорудованном для этого месте, будучи пьяным.

Тело было обнаружено водолазами спустя полтора часа в 10 метрах от берега на глубине порядка 2,5 метра. Его извлекли на берег, где передали полицейским, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, похожая трагедия произошла в тот же день у села Ямбухтино в Спасском районе. Там погиб 50-летний мужчина.

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