Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 5:28

В Спасском районе пьяный мужчина утонул в необорудованном для купания пруду

Трагедия произошла поздно ночью у села Ямбухтино
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Тело извлечено и передано полицейским.

Тело извлечено и передано полицейским.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около часа ночи в воскресенье, 7 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в пруду у села Ямбухтино в Спасском районе утонул человек. Прибывшие на место водолазы обнаружили его тело в 70 метрах от берега на глубине трех метров.

Погибшим оказался 50-летний мужчина. По предварительным данным, он купался в необорудованном для этого месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МЧС Татарстана.

Труп был извлечен на берег и передан полицейским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Рыбно-Слободском районе из реки Кама извлекли тело мужчины

Причина происшествия устанавливается (подробности)

Из озера Зеркальное в Казани очевидцы извлекли тело мужчины

Личность утонувшего выясняется (подробности)

В Нурлате утонул мужчина, решивший искупаться в реке в нетрезвом виде

Тело передано сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram