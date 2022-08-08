В Спасском районе пьяный мужчина утонул в необорудованном для купания пруду

Тело извлечено и передано полицейским. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около часа ночи в воскресенье, 7 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в пруду у села Ямбухтино в Спасском районе утонул человек. Прибывшие на место водолазы обнаружили его тело в 70 метрах от берега на глубине трех метров.

Погибшим оказался 50-летний мужчина. По предварительным данным, он купался в необорудованном для этого месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МЧС Татарстана.

Труп был извлечен на берег и передан полицейским.

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