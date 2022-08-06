В Зеленодольске из пожара спасли 11 человек

Известно, что пожарным удалось спасти 11 человек. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 6 августа, в Зеленодольске загорелся жилой многоквартирный дом по адресу: улица Ленина, дом 2. Происходило горение квартиры и балкона на восьмом этаже, сообщили в МЧС Татарстана.

Известно, что пожарным удалось спасти 11 человек. Двое из них пострадали - это женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения. В условиях сильного задымления пожарные надели на десятерых отрезанных дымом людей маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и по лестничным маршам вывели их на свежий воздух. Также одного человека спасли из оконного проема восьмого этажа по развернутой пожарной автолестнице.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожность при курении.

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