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Происшествия4 августа 2022 17:41

В Набережных Челнах пожарные нашли в горящей квартире тела малолетних детей

Возгорание произошло на третьем этаже дома №56 на улице Шамиля Усманова
Источник:kp.ru
Нам место происшествия пожарные выехали по рангу №1.

Нам место происшествия пожарные выехали по рангу №1.

Фото: МЧС Татарстана

В это четверг, 4 августа, в 18.40 в экстренные службы поступила информация о том, что в Набережных Челнах в доме №56 на улице Шамиля Усманова на третьем этаже горит балкон. Нам место происшествия пожарные выехали по рангу №1, сообщили в МЧС Татарстана.

На место происшествия также прибыли медики "скорой".

На место происшествия также прибыли медики "скорой".

Фото: МЧС Татарстана

По приезду они установили, что огонь уже перекинулся с балкона внутрь однокомнатной квартиры. Во время тушения пожарные обнаружили внутри тела двух детей, предварительно, в возрасте трех и пяти лет - брат и сестра, с признаками отравления продуктами горения.

- К ликвидации пожара привлекались 43 человека и 11 единиц техники. Причина его возникновения устанавливается, - отметили в МЧС Татарстана.

Квартира почти полностью выгорела.

Квартира почти полностью выгорела.

Фото: МЧС Татарстана

По предварительной информации, когда загорелся балкон дети были дома одни – их мать вышла в магазин, а отец был на работе.

- По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Также свою проверку проводит и прокуратура Набережных Челнов.

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