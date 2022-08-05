Ученый заявил, что в Татарстане похолодает лишь после 10 августа

Среднесуточная температура в августе должна составлять порядка 20 градусов, говорят специалисты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара, которая обрушилась на Татарстан, продержится еще как минимум пять дней. В выходные, 6 и 7 августа, в республике прогнозируется до +18 градусов ночью и до +33 – днем. То же ждет местных жителей и в понедельник, 8 числа, говорят в Гидрометцентре региона.

Жара в Татарстане начнет спадать лишь во второй декаде месяца, когда придет североатлантический циклон, заявил профессор кафедры метеорологии КФУ Юрий Переведенцев. Однако небольшое похолодание, по словам специалиста, произойдет в республике 10 августа.

- Среднесуточная температура в августе должна быть порядка 20 градусов, а сейчас она на 4-5 градусов выше климатической нормы, - приводит слова ученого пресс-служба вуза.

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