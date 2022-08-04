В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов

В ряде районов ожидается высокий 4 класс пожарной опасности. Фото: Елена РАКОВА

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов. Оно будет действовать с 5 по 11 августа. Именно в эти дни, по прогнозам местного Гидрометцентра, в республике ожидается жара.

Так, например, 5 и 6 числа столбики термометров в регионе угрожают подниматься до +32 градусов. Существенных осадков при этом не будет. В связи с этим в ряде районов ожидается высокий 4 класс пожарной опасности.

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