Новое здание театра Камала в Казани займет площадь в 6,5 гектара

Территория будет ограничена улицам Хади Такташ и Нурсултана Назарбаева, а также водной гладью озера Нижний Кабан. Фото: предоставлено организаторами конкурса

На разработку проекта планировки и межевания территории, на которой расположится новое здание театра имени Галиаскара Камала в Казани, потратят 2,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Согласно техзаданию, театр расположится на площади в 6,5 гектара. Его территория будет ограничена улицам Хади Такташ и Нурсултана Назарбаева, а также водной гладью озера Нижний Кабан.

Проект планировки территории должен быть готов к 20 декабря текущего года. Причиной для продления сроков может стать потенциальная карстоопасность, подтопление и затопление участка.

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