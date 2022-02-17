Новое здание театра имени Камала в Казани будет иметь футуристический вид, связанный с историей татарского народа

На его строительство, по предварительным оценкам, может уйти до 7 миллиардов рублей. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Заявки со всего мира начали поступать с 23 июля 2021 года. Именно тогда и был объявлен конкурс на проект нового здания театра им. Камала. Его решили построить в связи с тем, что общественные пространства существующего в центре Казани театра не соответствуют современным требованиям. Кроме того, в нем стало не хватать площадок для репетиций. Выбрали место для стройки недалеко - на набережной озера Нижний Кабан на пересечении улиц Хади Такташа и Назарбаева. Перед началом конкурса среди архитекторов под здание нового театра рассчитывали использовать территорию площадью в два гектара, но с поступлением заявок стало понятно, что проект действительно масштабный – площадь увеличили до 3,3 гектара.

В итоге жюри во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным рассмотрели заявки от 26 консорциумов и 13 индивидуальных конкурсантов из 14 стран мира. Из них было выбрано восемь проектов-финалистов. Это консорциумы архитекторов из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая и Штутгарта.

Для понимания, какие перед ними стоят задачи, им предоставили все возможные материалы, в том числе по истории города и культуре татарского народа. Даже провели для архитекторов соответствующие семинары. Те взяли все увиденное и услышанное под карандаш и приступили к работе. Трудились на протяжении четырех месяцев и в итоге представили на суд жюри проекты и эскизы, в которых, по их мнению, они учли все возможные нюансы.

- Архитекторы глубоко поработали с проектами. Совместно с театром было разработано функциональное задание. В рамках подготовки проектов прошло более 45 многочасовых консультаций со специалистами. Представленные идеи рассматривали как с позиции технического исполнения, так и с точки зрения соответствия контексту, - сказала во время финала конкурса сопредседатель экспертного совета, помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Так что же предлагали финалисты конкурса и о чем спорили эксперты? Архитекторы, например, предлагали через белый цвет фасада связать театра с белым Казанским Кремлем. Другой проект за счет острых граней вызвал у экспертного совета вопрос об излишней агрессивности будущего здания. Задавали финалистам и вопросы о привнесении в проект татарских орнаментов, как элемента идентичности нации. Были мнения и о практичности дизайна в плане очистки зимой от снега террас, а также крыши. Также дискутировали и о количестве мест в зрительном зале. Некоторым их казалось мало в одном из представленных проектов. По мнению экспертов, там должно стоять не менее 600 кресел, даже с учетом того, что в театре планируются площади под выставки и лектории.

Но при этом прозвучало никем не оспоренное мнение, что новый театр будет ярким и сместит в районе не только градостроительные, но и социальные акценты. Будущее здание своей архитектурой и функционалом должно привлечь в окрестности более состоятельное население, так как данная территория рассматривается уже как резерв для развития центра Казани.

ПОБЕДИТЕЛЬ

В итоге из восьми финалистов выбрали один проект. Победителем международного конкурса на лучшую концепцию нового здания театра им. Камала стал консорциум московской компании ООО «Ваухаус», в которой вошли японская фирма Kengo Kuma & Associates, немецкая компания Werner Sobek AG и казанская фирма «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича».

Они сделали ставку на футуристический вид здания, который они связали с историей татарского народа. Так, авторы проекта сделали отсыл к треугольной форме существующего театра, но при этом они сделали все проницаемым для света и взглядов, создав эффект парения конструкции.

Фасад будущего театра. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Образ нового здания, особенно острые грани крыши, будет напоминать ледяные цветы. Для этого планируется использовать множество стали. Будущий театр будет вплетен в местность с его пешеходными дорожками, парковой зоной, и продолжит образ недавно созданной набережной.

А так будет выглядеть фойе. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Что же касается «начинки», то зал с главной сценой сделают круглым, поэтому зрители будут сидеть друг к друг довольно близко. Но тесноты ощущаться не будет из-за балконов и колонн, которые поставят вместо стен, - все это будет создавать эффект открытой атмосферы.

Вид главной сцены. Фото: предоставлено организаторами конкурса

В свою очередь так называемый универсальный зал будет иметь систему подвижных сцены и зрительских кресел. За счет этого можно будет трансформировать пространства под любые творческих задачи.

Эскиз круглой сцены, которая будет двигаться. Фото: предоставлено организаторами конкурса

СПРАВКА

Существующее сейчас в центре Казани здание театра им. Камала было построено в начале 80-х прошлого века. Над его проектом трудились архитекторы московского ЦНИИЭП им. Мезенцева. вместе с главным архитектором города Муниром Агишевым.