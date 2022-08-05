С начала года в Татарстане произошло 2 996 пожаров, в которых погибли 80 человек

В результате огненных ЧП за это же время пострадали 115 граждан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что с начала 2022 года в Татарстане произошло 2 996 пожаров. В результате ЧП пострадали 115 человек, погибли – 80, в том числе трое детей. Спасти от огня и отравления продуктами горения удалялось 218 местных жителей, сообщает в пятницу, 5 августа, МЧС республики.

Напомним, последний крупный пожар произошел вечером 4 августа на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах. Огонь вспыхнул на балконе одной из квартир на третьем этаже. Погибли двое детей в возрасте трех и пяти лет. По предварительным данным, их мать в этот момент была в магазине, а отец – на работе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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