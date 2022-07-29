Создание системы взимания платы на трассе М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань» обойдется в 13,1 миллиарда рублей

Местных жителей при этом должны внести в специальный реестр для бесплатного проезда. Фото: Иван ВИСЛОВ

Госкорпорация «Автодор» одобрила заключение долгосрочного соглашения о создании и эксплуатации интеллектуальной системы взимания платы с водителей на трассе М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

Так, по предварительному одобрению совета директоров, соглашение будет заключено с ООО «Единый оператор», которое уже занимается управлением системой безбарьерного взимания оплаты на ЦКАД.

Стоимость создание подобной системы для М-12 оценили в более чем 13,1 миллиарда рублей, а стоимость ее эксплуатации в 1,4 миллиарда в год. Планируется, что все будет готово уже к 2023-му. Сроки эксплуатации будущей системы пока ограничены 2048 годом.

Напомним, что, по заверениям главы Минтранса Татарстана Фарита Ханифова, взимание платы с водителей не означает установление каких-либо шлагбаумов. Вместо них установят камеры, которые будут сканировать гсономер автомобиля, и его владельцу потом будет высылаться счет. При этом, местным жителям проезд должен быть бесплатным, для этого их машины занесут в специальный реестр.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram