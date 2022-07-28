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Общество28 июля 2022 10:46

Глава Минтранспорта Татарстана объяснил, как водители будут платить за проезд по платным дорогам

Госкомпания «Автодор» планирует запустить подобные трассы в 2023 году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Камеры сканируют номер автомобиля, а после высылают его владельцу счет.

Камеры сканируют номер автомобиля, а после высылают его владельцу счет.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Минтранспорта Татарстана Фарит Ханифов объяснил, как с водителей списывается плата за проезд по платным дорогам. Эта тема была им затронута в связи с тем, что в 2023 году госкомпания «Автодор» планирует запустить подобные трассы.

По словам министра, никаких шлагбаумов на платных дорогах обычно нет. Камеры сканируют номер автомобиля, а после высылают его владельцу счет. Если же человеку позволено ездить на определенном участке как местному жителю бесплатно, то он заносится в специальный реестр.

Что касается стоимости проезда, то тут Ханифов заметил, что некогда называлась цифра в два рублей за километр, но она может быть изменена.

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