Великобритания наложила санкции на главу Чувашии Олега Николаева, который находится в ДНР

Произошедшее руководитель региона пока никак не прокомментировал. Фото: администрация главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев попал под персональные санкции Великобритании. Теперь он не может попасть в страну и все его активы там, если таковые и были, заморожены. Те же ограничения ранее были наложены на ряд депутатов Госдумы и сенаторов от республики, в том числе Аллу Салаеву, Алену Аршинову, Ирину Филатову, Анатолия Аксакова и Николая Федорова.

Не исключено, что причиной подобного решения со стороны Великобритании, стал тот факт, что Олег Николаев вместе с делегацией отправился в Донецкую Народную Республику. Во вторник, 26 июля, он встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Стороны обсудили ход восстановления экономики и инфраструктуры региона, с которым Донбассу помогают специалисты из Чувашии.

- Все готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить Донецкий электротехнический завод и Торезский электротехнический завод. Там можно будет создать более ста новых рабочих мест. Самое главное, ДНР получит нужную продукцию – это прежде всего подстанции, основанные на современных технологиях модульного решения, и производства, полностью локализованные на их территории, - заявил Николаев.

Также в планах Чувашии помочь ДНР в производстве дверей и окон, необходимых для восстановления жилых домов.

- Жители Донбасса нацелены трудиться, а не жить за счет гуманитарной помощи, поэтому установление экономических связей, локализация производства позволят восстановиться намного быстрее, - заметил в ходе встречи Пушилин.

Введение в отношении него санкций глава Чувашии пока не прокомментировал.

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