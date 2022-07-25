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Общество25 июля 2022 16:23

В Татарстане до 30 сентября частично перекрыли движение по дороге Лаишево - Чирпы

Там идет капитальный ремонт проезжей части
Источник:kp.ru
Пути объезда перекрытого участка уже согласованы с ГИБДД Татарстана.

Пути объезда перекрытого участка уже согласованы с ГИБДД Татарстана.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этого понедельника, 25 июля, и вплоть до 30 сентября из-за капитального ремонта проезжей части перекрыто движение транспорта по дороге Лаишево - Чирпы в Лаишевском районе - от 8,225 до 11,275 километра.

- На время действия ограничения автомобилистам для объезда закрытого участка предлагаются следующие дороги: «Казань-Оренбург», «Подъезд к Лаишево», «Казань – Оренбург» - п. совхоза им. 25 Октября – Александровка, - отметили в Минтрансе Татарстана.

Данная схема объезда уже согласована с ГИБДД, причем с установкой соответствующих дорожных знаков.

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