В Татарстане до 30 сентября частично перекрыли движение по дороге Лаишево - Чирпы

Пути объезда перекрытого участка уже согласованы с ГИБДД Татарстана. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этого понедельника, 25 июля, и вплоть до 30 сентября из-за капитального ремонта проезжей части перекрыто движение транспорта по дороге Лаишево - Чирпы в Лаишевском районе - от 8,225 до 11,275 километра.

- На время действия ограничения автомобилистам для объезда закрытого участка предлагаются следующие дороги: «Казань-Оренбург», «Подъезд к Лаишево», «Казань – Оренбург» - п. совхоза им. 25 Октября – Александровка, - отметили в Минтрансе Татарстана.

Данная схема объезда уже согласована с ГИБДД, причем с установкой соответствующих дорожных знаков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram