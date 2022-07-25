Пропавшую в лесу чувашскую пенсионерку нашли живой

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Алатырском районе Чувашии завершились поиски 72-летней Юлии Андреевой. Пенсионерку, которая ушла в лес за грибами и пропала утром 22 июля, нашли живой, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 43-летнюю Екатерину Толоп (Клементьеву) из Набережных Челнов. Женщина вышла из дома еще 28 июня, но до сих пор не вернулась обратно.

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