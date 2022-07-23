В Чувашии ищут пенсионерку, которая ушла в лес за ягодами и пропала

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Алатырском районе начались активные поиски 72-летней Юлии Андреевой (Юрьевой) из села Старые Айбеси. Пенсионерка, которая страдает от провалов в памяти, ушла в лес за ягодами утром 22 июля и пропала, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Юлия Витальевна ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на ней была черная куртка, желтый свитер, черные резиновые сапоги и черно-белый платок в полоску.

Всех, кто видел эту женщину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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