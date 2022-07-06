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Общество6 июля 2022 6:14

В Нижнекамске простятся с 23-летним контрактником, погибшим в ходе спецоперации в Украине

Панихида начнется в 14:00 у Монумента Победы.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Молодой человек выполнял свой воинский долг. Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района

Молодой человек выполнял свой воинский долг. Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района

В среду, 6 июля, в Нижнекамске состоится прощание с рядовым контрактной службы Антоном Тедиковым. Молодой человек погиб в ходе спецоперации в Украине, когда выполнял свой воинский долг. Ему было 23 года.

Панихида начнется в 14:00 у Монумента Победы.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о гибели в ходе спецоперации добровольца из Набережных Челнов - 46-летнего Руслана Филатова. Власти города обещают высечь его имя на мемориальном комплексе «Родина-мать».

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