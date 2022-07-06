Мужчине было 46 лет. Фото: администрация Набережных Челнов

Стало известно, что в ходе спецоперации в Украине погиб доброволец из Набережных Челнов - 46-летний Руслан Филатов. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа.

Власти города сообщают, что имя Филатова будет высечено на мемориальном комплексе «Родина-мать». Организацию похорон мужчины взял на себя Исполком татарстанского автограда.

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