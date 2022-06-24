Энтомолог КФУ Николай Шулаев объяснил пик нашествия комаров в Казани

По словам ученого, современные аэрозоли весьма эффективны и безопасны для человека и, в частности, для детей. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Казани сейчас наблюдается нашествие комаров. Они начали проявлять активность на этой неделе. Картина схожа с ситуациями в 2015 и в 2017 годах, уверен энтомолог КФУ Николай Шулаев.

- Они не вылетают в одно мгновенье и сразу, а появляются постепенно. Но когда наступает тепло, они появляются большой массой, что мы и наблюдаем в эти дни. Не исключено, что агрессивность комаров будет повышена и в начале июля. Надо сказать, что они не переносят жару. Эти насекомые предпочитают вечернее время, когда спадает зной. Примерно с 19.00 они начинают активный полет, также интенсивны они на протяжении всей ночи. Только в лесу интенсивность полета комаров отмечается в течение всего дня, – цитирует ученого пресс-центр КФУ.

При этом Николай Шулаев опроверг о некой симпатии комаров к той или иной группе крови. По его словам, для этих насекомых никакой разницы нет, ведь они также питаются кровью животных и птиц, а не только человека.

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