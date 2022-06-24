Кровососущие клещи стали нападать на жителей Татарстана почти в два раза чаще

Пока ни в одном из снятых клещей с человека в Татарстане энцефалита обнаружено не было. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сравнению с прошлым годом число нападений клещей на людей в Татарстане возросло почти в два раза. Так, только с начала сезона к врачам обратилось 5 218 жертв укусов, сообщила 24 июня во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, при исследовании 1,2 тысячи клещей, которые были сняты с людей, у 23% из них обнаружили боррелиоз. А клещевого энцефалита в насекомых пока не выявляли.

Авдонина советует при выходе на природу использовать репелленты и выбирать безопасные места отдыха, а также по возращению домой осматривать друг друга на предмет присасывания клещей.

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