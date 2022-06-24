В Набережных Челнах здание театра «Мастеровые» достроят к концу августа

На строительство этого здания из федерального бюджета было выделено 1,8 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящий момент в будущем здании русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах площадью более 13 тысяч квадратных метров идут чуть ли не заключительные фасадные работы и монтажу инженерных сетей. Все готово на 80%.

В связи с этим заявленный ранее срок сдачи объекта – к сентябрю 2022 года, уже не актуален. Как сообщил на пресс-конференции начальник управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Исполкома города Айрат Ганиев, театр планируется открыть раньше – 20 августа, то есть до начала следующего сезона.

Напомним, идею строительства здания для театра «Мастеровые» в Набережных Челнах в свое время поддержал президент России Владимир Путин. На это в рамках реализации нацпроекта «Культура» выделили 1,8 миллиарда рублей.

К строительству на проспекте Чулман рядом с Дворцом торжеств приступили в 2020 году. По проекту задние театра должно иметь четыре этажа и площадь 25 тысяч квадратных метров. Все будет сделано в стиле хай-тек. Помимо малого и большого зала там организуют детскую комнату, фотомастерскую, студию звукозаписи, кафе и выставочный зал. Около самого же театра обустроят парковку на 140 машино-мест.

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