Роспотребнадзор Татарстана забраковал для купания восемь пляжей

Ответственным за указанные пляжи уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение всего купального сезона, который в Татарстане официально стартовал с 1 июня, специалисты Роспотребнадзора республики постоянно проверяют все местные пляжи.

Так, по состоянию на 22 июня, управление не рекомендует к купанию восемь татарстанских пляжей. Вода там не соответствует гигиеническим требованиям.

Так, по санитарно-химическим показателям в этот список попали казанские пляжи «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив», а также официальные места для купания в Набережных Челнах и Мензелинске.

В свою очередь туда по микробиологическим показателям попали и пляж «Комсомольский» (Казань) , в Зеленодольске и в Камско-Устьинском районе.

- Ответственным за указанные пляжи уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

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