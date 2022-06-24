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Общество24 июня 2022 10:32

Роспотребнадзор Татарстана забраковал для купания восемь пляжей

Вода на них не соответствует гигиеническим требованиям
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ответственным за указанные пляжи уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Ответственным за указанные пляжи уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение всего купального сезона, который в Татарстане официально стартовал с 1 июня, специалисты Роспотребнадзора республики постоянно проверяют все местные пляжи.

Так, по состоянию на 22 июня, управление не рекомендует к купанию восемь татарстанских пляжей. Вода там не соответствует гигиеническим требованиям.

Так, по санитарно-химическим показателям в этот список попали казанские пляжи «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив», а также официальные места для купания в Набережных Челнах и Мензелинске.

В свою очередь туда по микробиологическим показателям попали и пляж «Комсомольский» (Казань) , в Зеленодольске и в Камско-Устьинском районе.

- Ответственным за указанные пляжи уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

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